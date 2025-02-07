Yargı reformunda yeni düzenleme: ‘İyi hâl’ ve ‘haksız tahrik’ indirimi kalkıyor

Hükümetin hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hâl’ indirimlerinde önemli düzenlemeler yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu reform paketi, özellikle kadın cinayetleri ve toplumda infial yaratan suçlarda ceza indirimlerinin kaldırılmasını amaçlıyor.

Cezalarda alt ve üst sınırlar artırılacak

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, yargı reformunun ilk aşamasında ‘haksız tahrik’ gerekçesiyle verilen ceza indirimleri kaldırılacak. Mevcut sistemde, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda haksız tahrik indirimi uygulanarak cezalar 16 ila 22 yıl aralığında verilirken, yeni düzenlemeyle alt sınır 22 yıla, üst sınır ise 30 yıla çıkarılacak.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise cezanın alt sınırı 22 yıldan 30 yıla yükseltilecek. Bu sayede, özellikle kadın cinayetleri gibi toplumda infial yaratan olaylarda faillerin daha ağır cezalara çarptırılması sağlanacak.

Pınar Gültekin davası ve toplumsal tepki

Bu değişikliklerde, Pınar Gültekin cinayeti gibi kamuoyunda büyük yankı uyandıran davalar belirleyici oldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin, Gültekin cinayetinde sanık lehine ‘haksız tahrik’ indirimi uygulaması tepkiyle karşılanmış, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etmişti.

Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve toplum vicdanını sarsan diğer suçlarda ‘iyi hâl’ indirimlerinin de kaldırılacağı belirtilirken, bu düzenlemeyle sanıkların mahkemedeki tavır ve kıyafet gibi kriterlere dayanarak daha az ceza almasının önüne geçilecek.