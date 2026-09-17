Yargı süreçlerine müdahale iddiası: 2'si avukat 5 şüpheli gözaltında
İstanbul’da farklı adliyelerde yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, 2'si avukat 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’un farklı adliyelerinde 2022-2024 yılları arasında yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddialarına ilişkin 2’si avukat 6 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.
M.Ş. isimli şüpheli liderliğinde kurulduğu tespit edilen örgüte yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yakalanmasına ve suç eşyalarına el konulmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine talimat verilmişti.
5 şüpheli gözaltına alındı
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2’si avukat 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin adreslerinde 2 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.