Yargı tartışması büyüyor: Barolar Yargıtay'a yürüyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında, TİP (Türkiye İşçi Partisi) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın hak ihlaline uğradığı yönünde karar alınması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasıyla başlayan yargı krizine tepkiler büyüyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) çağrısıyla il barolarından gelen heyetler Yargıtay önünde eylem yapmak üzere bu sabah Ankara'ya geldi.

Ankara Barosu ise, Yargıtay'ın önünde buluşma için bu sabah Ankara Adliyesi'nden yürüyüş başlattı. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu öncülüğünde avukatlar cübbeleriyle yürüyor. Ellerinde anayasa kitapçıklarıyla Türkiye'de yargıda anayasa ihlali yaşandığına dikkat çeken avukatlar, yürüyüş boyunca “Hukuk siyasetin oyuncağı olamaz”, “Darbeye hayır” sloganları atıyor.

Necatibey Caddesi üzerinden Ankara Barosu'nu temsilen sadece 15 kişilik grubun yürümesi konusunda tartışma yaşandı. Ancak tüm grubun yürümesine rağmen Ankara İl Emniyeti'ne mensup polislerce müdahale edilmemesi yönünde tavır sergilenmesi dikkat çekti.

"Anayasayı korumak için Yargıtay'da olacağız"

Ankara Barosu üyeleri, Yargıtay'a doğru yürüyüşlerinde yaklaşık iki saat sonunda Türkiye Barolar Birliği'nde kısa bir mola verdi.

Burada TBB Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Barosu üyelerini diğer illerden baro temsilcileriyle birlikte karşıladı.

TBB önündeki açıklamada Sağkan, "Bugün 10 Kasım. Öncelikle kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz ancak sadece anmakla da kalmıyoruz, mirasına da savunmayı temsil eden avukatlar olarak sahip çıkıyoruz" dedi.

"Anayasayı, anayasal düzeni korumak için Yargıtay'da olacağız" diyen Sağkan şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün ‘en büyük mirasım’ dediği Cumhuriyetin temeli, hukuk devleti olmasından geliyor. Bugün hukuk devletinin maalesef ki anayasanın ihlal edilerek en ağır şekilde aşındırıldığı tarihsel bir süreci yaşıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz süreç basit bir hakim içtihat farklılığı gibi yorumlandığı bir konu değildir. Süreç, kurumlar arasındaki çekişme olarak adlandırabileceğimiz bir kısır tartışma da değildir. Süreç, anayasanın ikinci maddesinin açıkça yok sayıldığı, artık bir hukuk devleti olup olmadığımızın tartışıldığı ve buna karar verileceği bir süreçtir. O yüzden tarihi bir sorumluluğumuz var ve aldığımız mirası hakkıyla yerine getirebilmek adına Türkiye'de savunmayı temsil eden avukatlar olarak bugün sesimizi ve sözümüz yükseltiyoruz.”

Ankara Barosu'nun Yargıtay'a doğru yürüyüşü TBB önünden daha sonra yeniden başladı. Avukatlar ellerinde anayasa kitapçıkları ve cüppeleriyle son 8 buçuk kilometreyi yürüyor.