Yargıda 'Can Atalay' gerilimi: Bakan Tunç'tan ilk açıklama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dün, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu suç duyurusuna birçok siyasi parti yetkilisi ve vatandaştan tepki geldi.

AYM, Atalay'ın tutukluluğunun güvenlik, özgürlük ve seçilme hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle, geçen ay tahliyesine karar vermişti. Ancak Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin kararına "uyulmamasına" ve "yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan" Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye yararının olmadığını belirterek, "Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür" değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, şunları kaydetti:

"Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi uyarınca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclis'e yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür."

Karara ilişkin kim, ne söyledi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı gelişmelerin ardından dün akşam sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de X'ten yaptığı açıklamada yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsünün, adalet duygusu için endişe verici olduğunu belirterek, "Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden, anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir" dedi.

'Doğrudan bir kalkışma girişimi'

Gelişmelerin ardından dün akşam gerçekleşen olağanüstü kapalı toplantı sonrasında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "Karar elbette Can Atalay açısından mağdur eden bir karardır. Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay'la sınırlı değildir. Can Atalay kararı örneğiyle anayasayı hiçe sayma, anayasaya direnme, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir Yargıtay eliyle" diye konuştu.