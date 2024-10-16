Yargıda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye geliyor! Boşanma davalarında önemli değişiklik yolda

AK Parti milletvekillerince hazırlanan ve yargıda yeni düzenlemeler içeren 22 maddelik kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Boşanma davaları için dikkat çeken değişiklik

Teklife göre, boşanma davasının reddine dair verilen kararın kesinleşmesinden bir yıl sonra, ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.

Yeni Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar tamamlandı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan 22 maddelik teklifte, noterliklerin tatil günlerinde çalışmasına, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler yer alacak.

Dava açma süresi üç yıldan bir yıla indirilecek

Teklifle boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

Eşlerden birinin istemi yeterli olacak

Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde yapılacak değişiklikle boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.

Devlet üniversitelerinde Çocuk İzlem Merkezi açılabilecek

Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) değişiklikle de devlet üniversitelerince Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) açılabilecek.