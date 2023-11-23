Yargıda rüşvet iddiası: Ağır ceza hakimi görevden alındı

İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayetiyle başlayan ve ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu’nun görevden alınmasının gerisinde anılan adliyenin Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ya gönderdiği ihbar dilekçesi yer almıştı.

Başsavcı Uçar, daha önce sulh ceza hakimi olarak görev yapan Demiroğlu’nun bir dizi usulsüz işleme imza attığını öne sürmüştü.