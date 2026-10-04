Yargıda rüşvet soruşturması: Lütfü Türkkan'ın da taraf olduğu dava incelenecek

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2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki farklı adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma, yeni delil ve bulgular doğrultusunda genişletildi. Soruşturmada "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvete aracılık etmek" ile "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarına ilişkin incelemeler yürütülüyor.

Aralarında iş insanları, siyasetçiler ve avukatların da bulunduğu bazı kişilerin, bağlantılı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli aracılığıyla maddi menfaat sağlamak suretiyle bazı yargısal süreçlere hukuka aykırı biçimde müdahale ettikleri ve bu süreçleri yönlendirmeye çalıştıkları yönündeki iddialar araştırılıyor.

8 şüpheli tutuklandı, 5 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K. de görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Ekim'de nöbetçi hakimliğe sevk edildi. B.K., burada "rüşvet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yurt dışında firari durumda bulunan 2 yargı mensubu hakkında ise "örgüte yardım etme" ve "rüşvete aracılık etme" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma dosyasında isimleri bulunan yargı mensupları Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından 5 hakim ve cumhuriyet savcısının görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan emekli bir cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Türkkan'ın taraf olduğu davaya ilişkin iddialar inceleniyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu ve İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davaya ilişkin iddiaların da araştırıldığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde söz konusu davanın, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile halen yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Türkkan lehine sonuçlandırıldığı ve bu süreçte davaya bakan, daha sonra tutuklanan hakim B.K.'ye maddi menfaat sağlandığı iddia edildi.

B.K.'ye milyonlarca Türk lirası tutarında rüşvet verildiği, söz konusu menfaatin bir bölümünün kapora niteliğinde banka hesabına gönderildiği, kalan kısmının ise B.K. ile kardeşine ödendiği yönündeki iddialara ilişkin delillerin incelenmesine devam ediliyor.

Lütfü Türkkan yönünden yürütülen soruşturma dosyası ise tefrik edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Savcının odasından fotoğraf paylaşan avukat da tutuklandı

Soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcısının odasından fotoğraf paylaştığı ve bazı şüphelilere ait dosyaları "hallederiz" şeklindeki vaatlerle üstlendiği ileri sürülen avukat B.T.'nin de örgütlü yapı içerisindeki konumu ve eylemleri incelendi.

Yapılan incelemelerde elde edilen deliller doğrultusunda B.T. tutuklandı.

Soruşturmanın, yargı süreçlerine maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı biçimde müdahale edildiği, yargısal kararların etkilenmeye çalışıldığı ve bu amaçla örgütlü şekilde hareket edildiği yönündeki iddiaların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.