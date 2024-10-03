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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yapılan atamalar yayımlandı.

Haber Merkezi
İHA
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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete’de yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile birlikte, boş bulunan Danıştay Üyeliklerine Ankara BİM Daire Başkanı Cengiz Aydemir, İstanbul BİM Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz ve Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu seçildi.

Ayrıca Yargıtay Birinci Başkanlığının 16 Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 üyelik kadrosuna seçim yapılması görüşülerek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul BAM Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul BAM Başkanı Murat Boylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak, İstanbul Anadolu ACM Başkanı Cengiz Doğan ve HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala’nın Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi.

Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte, Hakimler ve Savcılar Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanması teklifi görüşüldü.

Karara göre Marmaraereğlisi ilçesinin coğrafi durumu ve Çorlu ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak teklif kabul edildi. Karar ise 15 Ekim tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

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