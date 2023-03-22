  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Yargıtay 2. Ceza Dairesi başkanlığına Yusuf Kuzu seçildi
Takip Et

Yargıtay 2. Ceza Dairesi başkanlığına Yusuf Kuzu seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda, 2. Ceza Dairesi başkanlığına Yusuf Kuzu seçildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda 2. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Sayın Yusuf Kuzu seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yusuf Kuzu'nun öz geçmişi

1964'te doğan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986'da mezun oldu, Sivas hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Gümüşhane, Palu, Aydıncık, Kütahya hakimliği görevlerinde bulunan Kuzu, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası yeniden görülecek15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası yeniden görülecekGündem

 

 