Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay’ın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM), 25 Ekim’de verdiği kararda; “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM’nin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği dosya, günlerce bekletilmesinin ardından, yalnızca Mahkeme Başkanı Mesut Özdemir’in imzasıyla Yargıtay 3. Daire’ye gönderildi.

Yargıtay savcısı mütalaa verdi

Yargıtay Başsavcılığı da AYM'nin Can Atalay’ın haklarının ihlal edildiği kararıyla ilgili mütalaasını Yargıtay 3. Daire’ye gönderdi.

Başsavcılığın mütalaasında “Somut olayda da Şerafettin Can Atalay’ın 2013 yılında işlediği suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturmaya milletvekili seçilmesinden çok önce başlandığı, mahkumiyetine esas sevk ve uygulama maddelerinin TCK’nin 312. Maddesi kapsamında kalan suça ilişkin olduğu anlaşıldığından, seçimden önce bu madde kapsamında suç işleyen milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Mütalaada şunlar kaydedildi:

“Yargıtay 3. Dairesinin 28.09.2023 tarih, 2023/12611 Esas, 2023/6359 karar sayılı temyiz incelemesi sonucu Şerafettin Can Atalay hakkında verdiği onama kararı ile hüküm kesinleşmiş ve infazı kabil haline gelmiştir. Sanık onama kararı sonrasında hükümlü statüsündedir ve Yüksek Daire de kararının TBMM’ye göndermiştir. Bu aşamada, Yüksek Daire temyiz incelemesi sırasında tahliye hususunda da bir değerlendirme yapmış olmakla tahliye talebinin reddi veya kabulü konusunda takdir Yüksek Dairenindir.”

"AYM kararı yok sayılıyor"

Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen, mütalaayı Gerçek Gündem'e değerlendirdi. Özen, mütalaanın hukuki olmadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Bu mütalaa, AYM kararlarını tavsiye niteliğinde kararlar düzeyine indirgeyen, Anayasa’nın 153. Maddesini yok sayan bir belgedir. Hukuki değildir. Eğer Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu yönde karar verirse bu, AYM’nin fiilen kapatıldığı sonucunu doğuracak."

Bakan Tunç'dan açıklama geldi

Bakan Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Atalay konusundaki mütalaasına ilişkin soru üzerine, bunun da yargının önündeki bir konu olduğunu ifade ederek, yargı kararının beklenmesini istedi.

Bu konudaki eleştirilerin sorulması üzerine Tunç, "Mahkeme kararlarıyla ilgili eleştiriler olur. Süreci hep beraber takip ettik" ifadesini kullandı.

Can Atalay'a ilişkin yargı sürecini anlatan Bakan Tunç, "Can Atalay ile ilgili verilen ihlal kararı birinci dereceye gönderildi. İlk derece mahkemesi de konunun Yargıtay'da görülmekte olduğunu gerekçe göstererek Yargıtay'ın bir değerlendirme yapması gerektiği gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararını bekleyeceğiz" diye konuştu.