Yargıtay Başkanı 8. turda da seçilemedi: Yarın 2 aday yarışacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 8. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk yedi turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün sekizinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

Bu sonuçla seçim, yarın Akarca ve Kerkez'in katılacağı dokuzuncu tur oylamasına kaldı.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.