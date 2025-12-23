Yargıtay Başsavcılığı Sinan Ateş davasında kararların onanmasını istedi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın arasında bulunduğu beş kişi hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Eray Özyağci, tetikçiyi olay yerine getiren Vedat Balkaya, gözcülük yapan Suat Kurt'u, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca bu sanıklar müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıl hapis cezası aldı. Özyağci'ye ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Demirbaş'a da ağırlaştırılmış müebbet

Tetikçiyi bulduğu belirtilen ve olayı organize eden Doğukan Çep ve tetikçiyi Ankara dışına kaçıran Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ise "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.

Beş kişiye hapis cezası

Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren özel harekât polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'e "Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 18'er yıl, tetikçinin taşındığı aracı temin eden Mustafa Uzunlar'a ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verildi.

Doğukan Çep'i otelinde saklayan Alper Atay da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10 sanık beraat ederken, sanıklar Serdar Öktem ve olay tarihinde Ankara Emniyeti Cinayet Büro Komiseri Mustafa Ensar Aykal hakkındaki dosya ise ayrılmıştı. Serdar Öktem, 6 Ekim'de İstanbul'da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Cinayetin faillerinin ise Daltonlar suç örgütü üyesi olduğu belirlenmişti.

Başsavcılıktan onama talebi

Kararının ardından avukatları dosyaya itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemesini tamamladı. İki savcı tarafından, 19 Aralık'ta hazırladığı tebliğnamede itirazların esastan reddini ile hükümlerin onanmasını talep edildi. Davayla ilgili son kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi vereceği ifade edildi.