Yargıtay CHP için ne zaman karar verecek?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan çıkması ardından seçilmiş CHP lideri Özgür Özel tedbiren görevden uzaklaştırılarak yerine mahkeme kararıyla eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Kararın ardından Özel yönetimindeki CHP, iptal istemiyle Yargıtay'a başvurdu.

Kılıçdaroğlu yönetimi kurultaya gidilmesi için Yargıtay'ın kararını açıklaması gerektiğini savunuyor. Böyle bir zorunluluğun olmadığını belirten Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultaya gitmek için delegelerden imza toplamaya başladı. İmza sayısı üç gün içinde kurultayın toplanması için gerekli sayıyı da aşarak 900'ü buldu.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis'te görüştükleri bir AK Parti yetkilisinin Yargıtay'ın CHP'ye yönelik kararı için "Adli tatil de var. 2-3 ay sonra Eylül gibi karar verilir" dediğini aktardı.

Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinin eski İcra Kurulu Başkanı da olan Avukat Akın Atalay da Yargıtay'ın kararını 2-3 ay içerisinde açıklayacağını savundu. Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararını Yargıtay ne zaman karara bağlayacak? Tahminen 2-3 ay içerisinde.

Nereden biliyorum?

Çünkü, aynı konudaki (mutlak butlan) Cumhuriyet Vakfı davasında, Yargıtay’ın aynı dairesi dosyanın daireye gelişinden tam 73 gün sonrasına duruşma günü ve karar vermişti. Bunun üzerine duruşmada herkesin huzurunda daire başkanına (halen daha daire başkanıdır) sordum:

“Dairenizdeki dosya sırasına göre önünde 14-15 bin incelenecek dosya varken neden bizim dosyamızı öne aldınız, bu hızın endişelenmemizi gerektiren bir sebebi var mı?”

Şöyle cevap verdi:

"Akın bey, bu tür toplumun genelini ya da büyük bir kitleyi ilgilendiren davalarda dairemizin öncelikle inceleme yönünde bir yaklaşımı var, bu yalnızca size (Cumhuriyet gazetesine) özgü bir durum değil, mesela Galatasaray, Fenerbahçe gibi spor kulübü derneklerinin veya bir siyasi partinin genel kurullarıyla ilgili davalar için de uyguladığımız bir durumdur”