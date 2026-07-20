CHP'de kritik "mutlak butlan" dosyası Yargıtay'da! Karar eylül sonrasına kaldı

CHP'de tartışmalara neden olan "mutlak butlan" davasında yeni bir aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle temyiz süreci resmen başladı. Ancak Yargıtay'ın dosyaya ilişkin incelemesinin adli tatil nedeniyle eylül ayına bırakıldığı öğrenildi.

CHP Genel Merkezi'ndeki yönetim sürecini doğrudan ilgilendiren dosyada, Yargıtay'ın vereceği karar siyasi dengeleri de etkileyecek.

Yargıtay'ın Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararını bozması halinde Özgür Özel yönetiminin yeniden göreve dönmesinin önü açılabilecek.

Kararın onanması durumunda ise mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesi ve Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda kurultay sürecinin eylül ayında başlatılması bekleniyor.

Öte yandan kulislerde, Özgür Özel ve ekibinin Yargıtay sürecindeki ertelemenin ardından yeni siyasi oluşuma ilişkin adımları kamuoyuyla paylaşabileceği konuşuluyor.

Bugün başlayan adli tatil kapsamında Yargıtay'da yalnızca nöbetçi daireler görev yapacak. Bu süreçte tutuklu sanıklara ilişkin acil dosyalar öncelikli olarak ele alınırken, diğer dosyaların incelemesine yeni adli yılın başlamasının ardından devam edilecek.

Bu nedenle CHP dosyasına ilişkin kararın eylül ayından sonra verilmesi bekleniyor.