Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partilerin üye sayılarını açıkladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitesinden siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Kayıtlara göre, 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 543 bin 301 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. AK Parti'yi, 1 milyon 922 bin 757 üyeyle CHP izliyor.

MHP ve İYİ Parti’nin üye rakamları ne kadar?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 498 bin 21, İYİ Parti'nin 391 bin 731, Saadet Partisi'nin 314 bin 86 ve DEM Parti'nin 16 bin 228 kayıtlı üyesi bulunuyor. Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 652 bin 933 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Parti'nin 309 bin 27, DEVA'nın 125 bin 962, Büyük Birlik Partisi'nin ise 113 bin 675 üyesi bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi'nde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisi'nin üye sayısı da 3 bin 668. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayımlıyor.