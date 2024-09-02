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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı: İki şüpheli tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran E.G. teslim olduktan sonra tutuklandı. Adli kontrolle serbest bırakılan T.T.İ. ise yeni delillerle tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı: İki şüpheli tutuklandı
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Kadıköy'de Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.

Teslim olan şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Adli kontrolle serbest kalan diğer şüpheli de tutuklandı

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen ve yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli T.T.İ. de toplanan yeni deliller doğrultusunda sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

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