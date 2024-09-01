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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıyla ilgili adli soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı: Soruşturma başlatıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

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