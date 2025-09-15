  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yargıtay ‘darbe’ paylaşımı yapan kişiye verilen cezayı onadı
Takip Et

Yargıtay ‘darbe’ paylaşımı yapan kişiye verilen cezayı onadı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sosyal medya hesabından "darbe iyidir iyi" paylaşımlarını yapan kişiye dava açıldı. Yargıtay, sanık hakkında "suçu ve suçluyu övme"den verilen cezanın onanmasına karar verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yargıtay ‘darbe’ paylaşımı yapan kişiye verilen cezayı onadı
Takip Et

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sosyal medya hesabından "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşımlar yapan kişiye "suçu ve suçluyu övme" suçundan verilen cezayı onadı.

Darbe paylaşımı yapan kişiye dava açıldı

Dairenin kararına göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bir kişi sosyal medya hesabından, "Darbe girişimi toplumun ve ülkenin refahı düşüncesiyle yapılmıştır. Ülkede her şey güllük gülistanlık olduğu için olmadı" ve "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşımlar yaptı.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından da başka kullanıcıların paylaşımlarına "Darbeyi def edenler gün gelecek 'darbe keşke olsaydı' diyecek." şeklinde yorum yazan kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçu ve suçluyu övme"den dava açıldı.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi hükmü onadı

Yargılamayı yapan Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçtan sanığa 3 bin 750 lira adli para cezası verdi. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesince de hukuka uygun bulundu. 

Suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri süren sanık, karara itiraz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü onadı.

Darbe girişimi ve suçu övme kabul edildi

Dairenin kararında, sanığın FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini övme şeklindeki eylemlerine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği belirtilerek, üst sınırdan ceza verilmesi gerekirken aleyhe temyiz başvurusu olmaması nedeniyle bozma kararı verilmediği ifade edildi.

Sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Suç tarihleri ile saati itibarıyla olayda kamu düzeni bakımından açık ve yakın tehlikenin bulunduğu, oluşan infial gözetildiğinde cezada orantılılık ilkesi nazara alındığında temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesinin isabetli olduğu anlaşıldığından, sanık müdafinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş, Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararda eleştirilen husus dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır."

Kurultay iptali davası ertelendi: Lütfü Savaş'ın avukatı Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum olarak atanmasını talep ettiKurultay iptali davası başladı: Lütfü Savaş'ın avukatı Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum olarak atanmasını talep ettiGündem
AFAD duyurdu: Adıyaman depremle sarsıldıAFAD duyurdu: Adıyaman depremle sarsıldıGündem
TÜBİTAK personel alımı yapacak! 318 aday araştırmacı istihdam edilecekTÜBİTAK personel alımı yapacak! 318 aday araştırmacı istihdam edilecekEkonomi
Gündem
Eski belediye başkanı kazada hayatını kaybetti, eşi ve 1 kişi yaralı
Eski belediye başkanı kazada hayatını kaybetti, eşi ve 1 kişi yaralı
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB programında sahne alan Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
Kartalkaya yangınında mütalaa açıklandı! İşte istenen cezalar
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyor