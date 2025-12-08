  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yargıtay, eski kocanın 'ucuz' ve 'zavallı' sözlerini hakaret saymadı
Takip Et

Yargıtay, eski kocanın 'ucuz' ve 'zavallı' sözlerini hakaret saymadı

Yargıtay, eski eşine gönderdiği mesajda 'Sen ne ucuzmuşsun, bu kadar düştün be zavallı' ifadelerini kullandığı gerekçesiyle açılan hakaret davasında mahkemenin sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yargıtay, eski kocanın 'ucuz' ve 'zavallı' sözlerini hakaret saymadı
Takip Et

Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanığın, eski eşi olan şikayetçiye gönderdiği mesajda 'Sen ne ucuzmuşsun, bu kadar düştün be zavallı. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş' ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Yerel mahkeme, sanığın mesajında yer alan sözlerin hakaret niteliğinde olmadığı kanaatine vardı. Mahkeme, kullanılan ifadelerin suçun oluşumu için gerekli olan onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta bulunmadığını belirtti. Bu gerekçelerle sanık hakkında beraat kararı verildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ve sözlerin hakaret oluşturduğu iddiasıyla kararı temyiz etti. Dosyayı değerlendiren Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin delilleri değerlendirme biçimini hukuka uygun bularak savcılığın itirazını reddetti. Daire, sanığın savunması, şikayetçinin beyanı ve dosya kapsamı birlikte incelendiğinde, beraat kararının mahkemenin takdir ve gerekçesi yönünden hukuka aykırılık taşımadığını belirtti. Böylece hakaret suçunun oluşmadığı yönündeki değerlendirme yerinde görülerek, Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin söz konusu davadaki beraat hükmü oy birliğiyle onandı. 

Gündem
Antalya'da ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi
Antalya'da ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi
Taksici Oğuz Erge cinayetinde sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay tarafından onandı
Taksici Oğuz Erge cinayetinde sanığın cezası Yargıtay tarafından onandı
AFAD duyurdu: Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Kartalkaya yangın faciası davasında gerekçeli karar açıklandı
Kartalkaya yangın faciası davasında gerekçeli karar açıklandı
İSKİ saat verdi: İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yaşanacak
İSKİ saat verdi: İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yaşanacak
Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor