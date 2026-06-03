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Yargıtay Genel Sekreterliğine Aydın Şimşek atandı

Yargıtay Genel Sekreterliğine 8. Hukuk Dairesi Üyesi Aydın Şimşek atandı.

Haber Merkezi
AA
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Yargıtay Genel Sekreterliğine Aydın Şimşek atandı
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Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı'nın görev süresinin dolmasının ardından, boşalan makama yeni görevlendirme yapıldı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez tarafından Yargıtay Genel Sekreterliğine 8. Hukuk Dairesi Üyesi Aydın Şimşek atandı.

Şimşek'in öz geçmişi

Aydın Şimşek, 1977'de Trabzon'da doğdu, 1999'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Trabzon hakim adayı olarak 2000'de göreve başlayan Şimşek, sırasıyla Çanakkale Ayvacık, Giresun Eynesil, Iğdır, Ordu ve Erzurum hakimliği görevlerinde bulundu.

Daha sonra Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığında iç denetçi, Anayasa Mahkemesinde raportörlük görevlerinde bulunan Şimşek, 2021'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

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