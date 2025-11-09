  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yargıtay kararı onadı: Balkondan halı silkeledi, üç ay hapis cezası aldı
Takip Et

Yargıtay kararı onadı: Balkondan halı silkeledi, üç ay hapis cezası aldı

Yargıtay, Malatya'da komşusunun balkonuna halı silkeleyen ve çöp atan sanığa verilen üç ay hapis cezasını onadı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yargıtay kararı onadı: Balkondan halı silkeledi, üç ay hapis cezası aldı
Takip Et

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, komşusunun balkonuna halı silkeleyen ve çöp atan sanığa "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen üç ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Dairenin kararına göre; Malatya'da yaşayan bir kişi, balkonuna çöp atan ve halı silkeleyen komşusundan bunu yapmamasını istedi.

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan üç ay hapis cezası

Uyarılara rağmen eylemlerine devam eden kişi hakkında şikayet üzerine "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı.

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Kişinin bu eylemleriyle komşusunu rahatsız ettiği kanaatine varan mahkeme, sanığı "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan üç ay hapis cezasına mahkum etti.

Yargıtay kararı onadı

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

Meslek liselerinden ekonomiye katkı: Gelir 7,1 milyar liraya ulaştıMeslek liselerinden ekonomiye katkı: Gelir 7,1 milyar liraya ulaştıEkonomi
Gündem
Özgür Özel'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e telefon
Özgür Özel'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e telefon
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlundan yedi gündür haber alınamıyor
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlundan yedi gündür haber alınamıyor
28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı
28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı