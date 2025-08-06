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Yargıtay telefon tuzağına hapis cezasını onayladı!

Yargıtay, "200 lira bonus kazandınız" bahanesiyle tuzağa düşürdüğü kişinin kredi kartlarından alışveriş yapan sanığa "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan verilen hapis cezasını onadı.

Haber Merkezi
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Yargıtay telefon tuzağına hapis cezasını onayladı!
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Kendini çağrı merkezi elemanı olarak tanıtan bir kişi, rastgele numaraları arayıp, "Hediye kontör, para puan kazandınız, kredi kartı aidatı alınacak, sigorta masraf aidatı iadesi yapılacak, kredi kartı borcunu düzenli ödediğiniz için 200 lira bonus kazandınız" şeklinde iletişim sağladı.

 Tuzağa düşürdüğü kişinin kart bilgilerini ele geçirmişti

Tuzağa düşürülenlerden bir kişinin bonusu almak istemesi üzerine, kredi kartı bilgileri ve telefona yönlendirilen 3D güvenlik şifrelerini isteyen dolandırıcı, edindiği bilgi ve şifrelerle de "mail order" yöntemi sayesinde kendi ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaptı.

 Telefon dolandırıcısı hakkında dava açıldı

Dolandırıldığını anlayan kişinin şikayeti üzerine telefon dolandırıcısı hakkında dava açıldı. Göksun Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay hapis cezasını onayladı!  

Karara itiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, itirazı reddederek sanık hakkındaki mahkumiyeti onadı.

Dairenin kararında, mağdurun rızası dışında edinilen kart bilgileri ve şifrelerle başka yerlerden harcama yapıldığının sabit olduğu belirtilerek, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini, bu nedenle yerel mahkeme kararının onanmasına karar verildiği ifade edildi.

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