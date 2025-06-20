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Yargıtay ve Danıştay’a yeni üyeler seçildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için seçtiği 4 yeni isimle ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi
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Yargıtay ve Danıştay’a yeni üyeler seçildi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, HSK eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay üyeliğine seçildi.

Ayrıca, HSK eski üyesi Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verildi.

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