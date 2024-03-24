Yargıtay yarın yeni başkanını seçecek
Yargıtay üyeleri yeni Başkanın belirlenmesi için yarın sandık başına gidecek.
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Yüksek yargıda seçimler devam ediyor. Yargıtay yarın Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görevinin sona ermesi ile sandık başına gidecek. 348 Yargıtay üyesinin oy kullanacağı seçimlerde, 175 üyenin oyunu alan Yargıtay Üyesi yeni Başkan olacak.
Adaylar arasında Mevcut Başkan Akarca ile birlikte, terör davalarının temyiz incelemesini yapmak görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk bulunuyor.