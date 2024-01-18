Yargıtay’a üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtaydaki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HSK Genel Kurulunca Yargıtay'daki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Yargıtay üyeliğine seçildi.