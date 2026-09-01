Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren karar: Yapılan hatada tüm sorumluluk değişti

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İzmir'de bir tüketici, yetkili bayiden aldığı yanlış yakıt sebebiyle aracında meydana gelen 59 bin 401 liralık onarım ve tespit masraflarının tazmini talebiyle İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Hakem Heyeti'nin tüketici lehine verdiği kabul kararına ana dağıtıcı şirket itiraz etti.

İtirazı inceleyen İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, işlemin bağımsız tüzel kişiliğe sahip bayi tarafından yapıldığı ve ana şirkete husumet yöneltilemeyeceği gerekçesiyle Hakem Heyeti kararını iptal etti.

"Sağlayıcı ve bayi zarardan sorumludur"

Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine dosyayı kanun yararına temyizen inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay ilamında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre ana şirketin "sağlayıcı" konumunda bulunduğu hatırlatıldı. Kararda; sağlayıcı konumundaki ana dağıtıcı ile hizmeti fiilen sunan bayinin, ayıplı hizmetten ve bu hizmetin yol açtığı her türlü zarardan tüketiciye karşı müteselsilen sorumlu olduğu, ayıbın bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

Tüketici Mahkemesi'nin ana şirketin sorumluluğunu göz ardı ederek verdiği karar, sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozuldu