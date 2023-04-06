Yargıtay'dan Berberoğlu ve Gül kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te, silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT tırlarına ilişkin görüntülerin yayınlanması ile ilgili, ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ iddiasıyla yargılandıkları davada ceza almayan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında verilen kararı bozdu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Basın Kanunu uyarınca, dört aylık süre içinde açılmadığı gerekçesiyle Erdem Gül hakkındaki davanın düşmesine karar vermişti. Enis Berberoğlu hakkında ise mahkeme, Berberoğlu’nun daha önce yargılanıp ceza aldığı değerlendirmesi ile ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yargıtay’ın kararını değerlendirdi.

Berberoğlu, şunları kaydetti:

“Yargıtay, seçim arifesinde yine beni unutmamış. Hiç şaşırmadım, çünkü Saray hakimlerinin ilk marifeti ve rezaleti bu değil. Yalnız bilsinler ki her zulme şerbetliyim; ülkeme hak, hukuk, adalet gelene kadar ödenecek her bedele razıyım. Haklıyım, o yüzden yine kazanacağım.

2. Yalnız Yargıtay’ı biraz ciddiyeti davet ediyorum. Aşağıya herhalde siparişi yetiştirme telaşıyla aceleye getirdikleri kararın görselini koyuyorum. Yıllardır daimi müşterinizim bir zahmet ismimi öğrenin artık; Enes değil Enis! Bir de dönemim 7. (1943-1946) değil, 27. (2018-23). https://t.co/qN7VjgvSXl pic.twitter.com/PE7QZ5hlqh — Enis Berberoğlu (@EnisBerberoglu1) April 6, 2023

Yalnız Yargıtay’ı biraz ciddiyeti davet ediyorum. Aşağıya, herhalde siparişi yetiştirme telaşıyla aceleye getirdikleri kararın görselini koyuyorum. Yıllardır daimi müşterinizim, bir zahmet ismimi öğrenin artık; Enes değil Enis. Bir de dönemim 7. (1943-1946) değil, 27. (2018-23).”