Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: Düğün ve cenazelerde eşi yalnız bırakmak kusur

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Çorum'da yaşayan bir koca, evine ve çocuklarına ilgi göstermediği, yemek ve temizlik yapmadığı, sosyal ortamlarda kendisini yalnız bıraktığı, düğün ve cenazelere katılmadığı, anne ve babasına hakaret ederek fiziksel şiddet uyguladığını iddia ettiği eşine boşanma davası açıp tazminat talebinde bulundu.

Eşinin açtığı davaya karşı dava açan kadın ise kocasının psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, kendisine ilgisiz davrandığını, çeşitli bahanelerle sorunlarıyla ilgilenmediğini ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, boşanmaya konu iddialar karşısında kadını ağır kusurlu bularak tarafların boşanmalarına ve kadının tazminat talebinin reddine, kadının erkeğe 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

İstinaf eşit kusurlu saydı

Yerel mahkeme kararının istinafa taşınması üzerine dosyayı görüşen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, "tarafları eşit kusurlu" saydı ve tazminat taleplerini karşılıklı olarak reddetti.

İstinaf kararında, kadına kusur olarak yöneltilen eylemler "özel günlerde ve aile ziyaretlerinde erkeği yalnız bırakma, aile bireylerinin cenazelerine katılmama ve başsağlığı dilememe, erkeğin annesine hakaret, fiziksel şiddet ve evden kovma" şeklinde sıralandı.

Erkeğin kusurlu davranışları ise "ilgisiz davranma, hafta sonları çocukları alıp kadını yalnız bırakarak ailesinin yanına gitme, kadınla yeterince vakit geçirmeme ve şiddet" olarak yer aldı.

Yargıtay kararı onadı

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun bularak onadı.