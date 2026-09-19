Yargıtay'dan dikkat çeken "nafaka" kararı

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Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

Davayı gören Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, "evlilik birliğinin temelden sarsıldığı" gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca kadın lehine yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.

Dosya istinafa taşındı

Karara karşı yapılan istinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Boşanmasına karar verilen erkek ise hükme itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay nafaka kararını bozdu

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların boşanmasına ilişkin hüküm ile yargılama sürecindeki usuli işlemler yönünden yerel mahkeme kararını onadı.

Ancak kadın lehine yoksulluk nafakası bağlanmasına ilişkin hüküm bozuldu.

"Düzenli ve sabit geliri bulunuyor" vurgusu

Yargıtay kararında, kadının emekli olduğu ve düzenli, sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca tarafların gelir durumlarının birbirine yakın veya denk olduğu tespitine yer verildi.

Daire, bu şartlar dikkate alındığında kadın lehine yoksulluk nafakası bağlanmasının hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı.

Yoksulluk nafakası koşulları oluşmadı

Kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakasının koşullarının oluşmadığı ifade edildi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının düzenli gelirinin bulunması ve tarafların gelirlerinin birbirine yakın olması nedeniyle yoksulluk nafakası talebinin reddedilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin bu yöndeki kararını bozdu.

Kararda, "Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir." ifadeleri kullanıldı.