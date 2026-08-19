Yargıtay’dan emekli aylığı kararı: Geç ödenen maaşlar faiziyle ödenecek

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Yargıtay, geç bağlanan emekli aylıkları nedeniyle faiz talep eden milyonlarca emekli ve emekli adayını ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, emeklilik işlemlerinin gecikmesi nedeniyle geriye dönük ödenmesi gereken aylıklara faiz uygulanmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dava konusu olayda bir sigortalı, 13 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlılık aylığına hak kazandığının tespit edilmesini istedi. Sigortalı ayrıca ödenmeyen aylıkların, ilgili ödeme günlerinden itibaren bankaların uyguladığı en yüksek mevduat faiziyle birlikte SGK'dan tahsil edilmesini talep etti.

Emekli aylığında bilirkişi hesabına SGK şartı

İlk derece mahkemesi, davacının 1 Ekim 2018 itibarıyla yaşlılık aylığı almaya hak kazandığına karar verdi. Mahkeme, 1 Ekim 2018 ile 1 Nisan 2019 arasındaki eksik ödenen aylıkların yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

SGK'nin istinaf başvurusu ise Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esastan reddedildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf kararlarını usul ve hesaplama yönünden bozdu.

Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin SGK birimlerinden net aylık miktarına ilişkin resmi bilgi ve görüş almadan doğrudan bilirkişi raporuna başvurmasını usule aykırı buldu.

Yargıtay ayrıca sigortalıya 1 Mayıs 2019 tarihinde yeniden aylık bağlandığını belirterek, eksik ödeme döneminin 1 Ekim 2018 ile 1 Mayıs 2019 arasında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Geç bağlanan emekli aylığında faiz hesabı değişti

Yargıtay kararında asıl dikkat çeken bölüm ise faizin ne zaman başlayacağına ilişkin oldu. Yüksek mahkeme, mevzuat uyarınca SGK'ye tahsis işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal süre tanındığına dikkat çekti.

Buna göre emekli aylığının geç bağlanması halinde faiz hakkı doğabilse de hesaplama, vatandaşın emekliliğe hak kazandığı ilk tarihten başlatılmayacak.

Faiz başlangıcında SGK'ye tanınan 3 aylık yasal sürenin dolduğu tarih esas alınacak. Böylece Yargıtay, geç bağlanan emekli aylıkları nedeniyle faiz talep eden vatandaşlar açısından önemli bir çerçeve ortaya koydu. Kararın, emeklilik işlemleri uzayan ve aylıklarının geç bağlandığını düşünen vatandaşlar açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.