  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yargıtay’dan emsal karar: Aldatmayı ispat için video çekmek suç değil
Takip Et

Yargıtay’dan emsal karar: Aldatmayı ispat için video çekmek suç değil

Muğla’da boşanma sürecindeki eşini tanımadığı bir erkeğin arabasında görüp video çeken koca, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf mahkemesi, kamuya açık alanda delil için çekilen videonun suç olmadığına hükmetti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bu beraat kararını onadı. Karar, aldatma davalarında emsal niteliği taşıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yargıtay’dan emsal karar: Aldatmayı ispat için video çekmek suç değil
Takip Et

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aldatıldığını ispat etmek için eşi ve yanındaki kişinin görüntüsünü çeken sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

Dairenin kararına göre, Muğla'da yaşayan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin gece saatlerinde tanımadığı birinin aracına bindiğini gördü.

Cep telefonu ile kayıt yapmıştı

Kendi otomobiliyle takibe başlayan koca, eşini ve yanındaki kişiyi araçtan indikleri sırada cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Şikayet üzerine koca hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.

Mahkeme özel hayatın gizliliğini ihlalden hapis cezası verdi

Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık, aldatıldığından şüphelendiği için görüntü kaydını aldığını savundu.

Mahkeme, suçlu bulduğu sanığı, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti.

Karar "suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle bozuldu

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozarak sanık hakkında beraat kararı verdi.

Sanığın delil elde etmek için görüntü kaydını aldığına yönelik beyanının bulunduğuna işaret edilen kararda, söz konusu görüntülerin ifşa edildiği veya çoğaltılarak dağıtıldığına ilişkin delil bulunmadığı belirtildi.

Kararda, mağdur ile diğer kişinin görüntülerinin, delil elde etmek için kamuya açık alanda çekilmesinde, "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçunun unsurlarının oluşmadığı ifade edildi.

Yargıtay'dan emsal karar!

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi de sanık hakkındaki beraat kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki beraat kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

Israrcı eski nişanlıya Yargıtay'dan şok kararIsrarcı eski nişanlıya Yargıtay'dan şok kararGündem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıt istasyonlarındaki fiyat bilgisinde yeni dönem bugün başladıResmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıt istasyonlarındaki fiyat bilgisinde yeni dönem bugün başladıEkonomi
Nobel hayali suya duyan Trump'tan yeni açıklama: Machado ödülü bana ithaf etti, 'ödülü o zaman bana ver' demedim ama...Nobel hayali suya duyan Trump'tan yeni açıklama: Machado ödülü bana ithaf etti, 'ödülü o zaman bana ver' demedim ama...Dünya

 

 

Gündem
Son dakika haberi... Mansur Yavaş'tan soruşturma açıklaması: İzne gerek yok ifadeye hazırım
Mansur Yavaş'tan soruşturma açıklaması: İzne gerek yok ifadeye hazırım
Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin sevk yazısı çıktı: 'Suç örgütlerinin beslediği husumet sonucu eylem gerçekleştirildi'
Avukat Serdar Öktem cinayeti: Suç örgütlerinin beslediği husumet sonucu eylem gerçekleştirildi
Kırmızı Bültenle aranan ‘Don Vito’ lakaplı uyuşturucu baronu BAE'de yakalandı, Türkiye'ye getirildi (Video)
Bakan duyurdu: Kırmızı Bültenle aranan ‘Don Vito’ yakalandı
Savcılık, soruşturma için izin istedi! Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Savcılık, soruşturma için izin istedi! Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti
İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Ağır geçti'
CHP'den Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki
CHP'den Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki