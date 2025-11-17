  1. Ekonomim
  Yargıtay'dan emsal karar: Düğün fotoğraflarını paylaşan fotoğrafçıya hapis cezası
Yargıtay'dan emsal karar: Düğün fotoğraflarını paylaşan fotoğrafçıya hapis cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, düğün fotoğraflarının izin alınmadan albüm yapılıp müşterilere örnek olarak gösterilmesinin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Yargıtay’dan emsal karar: Düğün fotoğraflarını paylaşan fotoğrafçıya hapis cezası
Elazığ'da yeni evlenen bir çift, anlaştıkları bir fotoğrafçıya düğün fotoğraflarını çektirdi.

Bir müddet sonra fotoğraflarının kendilerinden habersiz albüm yapılarak iş yerine gelen müşterilere örnek olarak gösterildiğini öğrenen çift, savcılığa şikayette bulundu.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, fotoğrafçı hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.

Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada hakim karşısına çıkan sanık, yaptığının suç olduğunu bilmediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, "müştekilerin gelinlik ve damatlıkla çekilen düğün fotoğraflarının, başkaları tarafından görünmesi ve bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

Fotoğraf "kişisel veri" niteliğinde

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fotoğrafların "kişisel veri" niteliğinde olduğuna işaret ederek, sanık hakkındaki beraat hükmünü bozdu.

Fotoğrafların, hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle başkalarının görgüsüne sunulduğu ifade edilen Yargıtay kararında, sanığa "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği bildirildi.

Yargıtay kararı sonrası yeniden yargılama yapan Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Kararda, "kişisel veri niteliğindeki düğün fotoğraflarının, müştekilerin rızası olmaksızın iş yerine gelen müşterilere teşhir edildiği" belirtildi.

Sanığın karara itiraz etmesi üzerine dosyada son sözü söyleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını oy birliğiyle onadı.

Yargıtayın kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

