Yargıtay’dan emsal karar: Erken çıkan kiracı, sözleşme bitene kadar kira ödeyecek

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Kiracının, sözleşmede belirtilen kira süresi dolmadan evi boşaltması sonrası açılan dava, yerel mahkeme kararının temyiz edilmesiyle Yargıtay’a taşındı. Sonuç, kiracılar için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

sözcü.com.tr'de yer alan habere göre, bir kiracı 2 yıllık kira süresini tamamlamadan evi boşalttı. Ev sahibi ise kira ve aidat bedellerinin tahsili için dava açtı. İlk derece mahkemesi, sözleşmede yer alan "3 ay önceden ihbar" şartına dayanarak davayı kısmen kabul etti. Ancak ev sahibi kararı temyiz edince dosya Yargıtay’a taşındı.

"Kiracı kira ve aidat ödemekle yükümlü"

Yargıtay kararına göre, kiracının kira süresi dolmadan evi boşaltması erken tahliye olarak kabul edildi. Kararda, kiracının evin benzer koşullarda yeniden kiraya verilebileceği makul süre boyunca kira ve aidat ödemekle yükümlü olduğuna hükmedildi.

Sözleşmedeki 3 aylık ihbar şartı için ise "yalnızca kira süresi tamamlandıktan sonra fesihlerde uygulanabilir; süresi dolmadan yapılan tahliyelerde geçerli değil" denildi.

Hukuk uzmanları, kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, kiracılar açısından uyarıcı rol oynayacağını ifade ediyor.

Emsal kabul edilen karara göre, kira süresi dolmadan evi "haksız yere" boşaltan kiracılar, ev yeniden kiraya verilene kadar kira ve aidat ödemek zorunda olacak.