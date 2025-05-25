Yargıtay’dan emsal karar: Eşinin iş yerini bilmemek boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine ilgisiz davranan, ailesiyle bağlarını koparan ve eşinin ailesinin aramalarına dahi cevap vermeyen erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmederek boşanma kararını ve tazminat yükümlülüklerini onadı. Karar, evlilikte duygusal ilgisizlik ve iletişimsizliğin de boşanma sebebi olabileceğine dair önemli bir emsal olarak değerlendiriliyor.

Eşine ve çocuğuna ilgi göstermedi, sosyal medyada engelledi

Karara konu dava Antalya’da yaşayan bir kadının, eşinin kendisine ve müşterek çocuklarına karşı uzun süredir ilgisiz davrandığı gerekçesiyle boşanma istemiyle mahkemeye başvurmasıyla başladı.

Kadın, eşinin, evde ayrı yatakta uyuduğunu, iş yeri adresini dahi paylaşmadığını, habersiz seyahatlere çıktığını, kendisini sosyal medyada engellediğini, kendi ailesi tarafından dışlandığını ve hakarete uğradığını, eşinin ailesinin telefonlarına bile cevap vermediğini gerekçeleriyle “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını” ileri sürdü.

Davalı eş sessiz kaldı

Davacı kadın, boşanma davası dilekçesinde belirttiği iddialarıyla birlikte nafaka ve tazminat talebinde de bulundu. Davalı eş ise kendisine yapılan tebligata rağmen davaya cevap vermedi, savunma yapmadı ve mahkeme sürecine katılmadı.

Mahkeme: Eşine yok gibi davranmak

Antalya 8. Aile Mahkemesi, davayı karara bağlarken, kadının sunduğu beyan ve delilleri esas aldı. Mahkeme, erkek eşin eşine karşı ilgisizliğini, onun iş yeri adresini dahi bilmeyecek kadar uzak durmasını, ailesiyle iletişimi koparmasını ve sosyal medya engellemesi gibi davranışları evlilik birliğine aykırı buldu.

Mahkeme kararında, “Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı”na hükmedilerek çiftin boşanmasına, çocuğun velayetinin anneye verilmesine ve erkeğin, kadın ve çocuk lehine aylık 1.000'er lira nafaka ödemesine karar verildi. Ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödenmesine hükmedildi.

İstinaf tazminat artırdı

Karara yapılan istinaf başvurusu sonucunda Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını büyük oranda onayladı. Ancak, kadına ödenecek maddi tazminatın 20 bin liradan 75 bin liraya çıkarılmasına karar verdi.