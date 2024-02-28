Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp yazışmaları delil sayıldı

Mesajlaşma platformu WhatsApp'ta yapılan yazışmalar delil kabul edildi.

NTV'nin haberine göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "yan delil" olarak kullanılabilen WhatsApp yazışmalarını tek başına delil saydı.

Avukat Serkan Günel, "Burada delili sunan kişi, bu yazışmanın bir tarafı olması gerekiyor ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki delil olarak sunabilsin çünkü elektronik ortamdaki deliller her zaman oluşturabilir delillerdir" dedi.

Karar Yargıtay'dan döndü

Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında taraflardan biri delil olarak WhatsApp yazışmalarını sundu. Mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Ancak bu karar Yargıtay'dan döndü.

Serkan Günel, "Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor." açıklamasında bulunarak sözlerine şunları ekledi:

"Mesela WhatsApp grupları 100-150 kişinin olduğu burada da konuşma grubunda olan bir kişi buraki yazışmaları mahkemeye delil olarak sunabiliyor çünkü konuşmanın bir tarafı."

Karar emsal olarak kabul ediliyor.

Ancak WhatsApp yazışmalarının tek başına delil kabul edilmesi için bilirkişi incelemesi şart.