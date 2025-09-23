  1. Ekonomim
Yargıtay'dan emsal ‘soyadı’ kararı! Kanuna aykırı bulundu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden boşanan kadının, çocuğunun soyadının yeni evlendiği kişinin soyadıyla değiştirilmesi yönündeki mahkeme kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

Yargıtaydan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek mahkeme "çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz" diyerek hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

Çocuğu ile annenin soyadının farklı olması sorun olmuştu

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Antalya'da yaşayan bir kadın, eski eşinden boşanmasının ardından çocuğunun velayetinin kendisine verildiğini, çocuğunun, boşandığı eşinin soyadını taşımaya devam ettiğini belirtti.

Kendisinin başka bir evlilik yapmasının ardından çocuğu ile kendi soyadının farklı olması nedeniyle sorunlar yaşadığını ileri süren anne, çocuğunun yeni eşinin soyadını taşıması, bu mümkün değilse kızlık soyadını taşımasına karar verilmesi adına dava açtı.

Karar kesinleşti

Yargılamayı yapan Antalya 9. Aile Mahkemesi, çocuğun, kadının yeni evlendiği eşinin soyadını kullanmasına karar verdi. Karar, istinaf incelemesinden geçmeksizin kesinleşti.

Adalet Bakanlığı kararı bozma isteminde bulundu

Adalet Bakanlığı, mahkemece verilen kararın hatalı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yerel mahkeme kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, Türk hukuk sisteminde evlilik birliğinde doğan çocuğun babasının soyadını alabileceği, boşanma sonucunda da velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadını "çocuğun üstün yararının bulunması halinde" kullanabileceği kaydedildi.

Kararda, davacı annenin sonradan yaptığı evlilik nedeniyle bekarlık soyadını kullanmadığı, bu nedenle annenin, çocuğunun kendi soyadını kullanması talebinin koşullarının oluşmadığı belirtildi.

Annenin yeni evlendiği eşinin soyadını çocuğun kullanmasına olanak bulunmadığına işaret edilen kararda, "Küçüğün soyadının davacı annenin sonraki evliliğinde kazanmış olduğu soyadı ile değiştirilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuş ve hükmün kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kanun yararına bozma kararları, kesinleşen hükmü değiştirmiyor ancak yargılama sürecindeki hukuka aykırılığın tespiti anlamını taşıyor.

