Yargıtay’dan kat mülkiyeti davaları için emsal karar

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Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk uygulamasının başlangıç tarihine ilişkin önemli bir karar verdi. Daire, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce açılan bir davanın, arabuluculuk sürecine başvurulmadığı gerekçesiyle usulen reddedilemeyeceğine hükmetti.

4 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/300 esas, 2023/1212 karar sayılı dosyasına ilişkin verildi. Dosya, bir sigorta şirketinin ödediği hasar bedelini apartmandaki kat maliklerinden rücuen tahsil etmek istemesiyle başladı.

Dava dilekçesine göre Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir dairede 29 Ocak 2020’de su hasarı meydana geldi. Sigorta şirketi, binanın ortak giderindeki tıkanma nedeniyle geri tepen suların sigortalının dairesine ulaştığını ve bu nedenle 10 bin 720 TL tazminat ödediğini belirtti.

Şirket, ödediği tutarın tahsili için icra takibi başlattı. Borçluların takibe itiraz etmesi üzerine itirazların iptali, duran takibin devamı ve davalıların icra inkar tazminatına mahkum edilmesi talebiyle dava açıldı. Davalılar ise tıkanıklığın ortak alandan kaynaklandığının kesin olmadığını savunarak davanın reddini istedi.

Arabuluculuk dava şartı

Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi davayı usulden reddetti. Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, dosyanın kanun yararına temyizen incelenmesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, uyuşmazlığın kat mülkiyeti kurulmuş bir binadan kaynaklandığını ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanması gerektiğini belirtti. Daire, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi uyarınca bu tür anlaşmazlıklarda görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğunu vurguladı.

Yargıtay kararında, 7445 sayılı Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasının dava şartı haline getirildiği hatırlatıldı. Ancak bu düzenlemenin 1 Eylül 2023’te yürürlüğe girdiğine dikkat çekildi.

Somut davanın 11 Ağustos 2022’de açıldığını belirleyen Daire, dava tarihinde kat mülkiyeti uyuşmazlıkları bakımından zorunlu arabuluculuk şartının bulunmadığını kaydetti. Bu nedenle arabulucuya başvurulmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi hukuka aykırı bulundu.

Sulh hukuk mahkemesinin kararı kanun yararına bozuldu

Yargıtay ayrıca görev kurallarının kamu düzenine ilişkin olduğunu, taraflar ileri sürmese bile mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Mahkemenin uyuşmazlıkta ticaret mahkemelerinin görevli olduğu kanaatine varması halinde görevsizlik kararı vermesi gerektiği belirtildi.

Daire, Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz istemini kabul ederek Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararını “sonuca etkili olmamak üzere” kanun yararına bozdu. Karar, 8 Haziran 2026’da oy birliğiyle alındı.