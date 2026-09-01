Yargıtay’dan kiracıları ve ev sahibini ilgilendiren emsal depozito kararı

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Yargıtay, kiracı ile ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklarda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararla, kiralanan taşınmazın el değiştirmesi durumunda kiracının verdiği depozitodan kimin sorumlu olacağına ilişkin kritik bir değerlendirme yapıldı.

Davacı kiracı taşınmaz satıldıktan sonra 300 dolar depozito ödediğini beyan ederek bunun iadesini talep etti. Davalı eski ev sahibi ise bu konuda kiracıyla anlaştıklarını öne sürerek davanın reddini istedi.

Taşınmaz satılınca sorumluluk kime ait?

Mahkeme ise taşınmazın davacı kiracının eşine satıldığını belirtti. Davanın taşınmazın eski sahibine değil yeni sahibine açılması gerektiğine hükmetti. İlk Derece Mahkemesi pasif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verdi.

Adalet Bakanlığı kararı kanun yararına temyiz etti. Bakanlığın başvurusunda taşınmazın eski sahibinin depozitoyu kiracıya iade edip etmediğini kanıtlaması gerektiğini öne sürdü.

Depozito sorumluluğu eski sahibinde olabilir

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Adalet Bakanlığı’nın başvurusunu kabul etti. Daire, taşınmazın eski sahibinin yeni sahibine depozitoyu devrettiğinin kanıtlanması gerektiğini hatırlattı. Kararda oluşacak sonuca göre depozito sorumluluğunun taşınmazın eski sahibinde olduğunu aktarıldı.