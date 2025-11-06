Yargıtay’dan kritik karar: Şaka da olsa birçok ifade artık “hakaret” sayılacak

Yargıtay’ın son kararlarıyla birlikte hakaret davalarında önemli bir ayrıntı öne çıktı. Artık “Şaka yaptım”, “Gülerek söyledim” veya “Sinirle ağzımdan çıktı” şeklindeki savunmalar, hakaret suçunu ortadan kaldırmak için yeterli görülmüyor.

Hakaret kapsamında değerlendirilecek

Yüksek Mahkeme, günlük hayatta sıkça kullanılan bazı sözlerin bile kişinin onur, haysiyet ve saygınlığını zedeleyebileceğine dikkat çekerek, bu ifadelerin hakaret kapsamında değerlendirilebileceğini vurguladı. Bu nedenle, söyleyenin niyeti değil, sözün muhatap üzerindeki etkisi esas alınacak.

Yargıtay kararlarında; günlük hayatta zaman zaman duyulan onlarca kelime “hakaret” kapsamında değerlendiriliyor.

Mahkeme kararlarında geçen bazı ifadeler şöyle:

“Aç köpek, ahlaksız, ayyaş, çakal, diktatör, dinsiz, enayi, gavat, hain, hırsız, it, kaşar, kuduz, lanet karı, meczup, münafık, paviyon kadını, pis Alman, saray soytarısı, sürtük, şarlatan, terörist, vatan haini, yobaz…”

Yargıtay’a göre bu ve benzeri kelimeleri bir kişiye yöneltmek, hakaret suçunun oluşması için yeterli sayılıyor. Uzmanlara göre bu tür ifadeler, toplumda yaygın olarak kullanılsa da hukuki karşılığı oldukça ciddi.

Avukatlar, özellikle sosyal medya paylaşımlarında veya kamuya açık ortamlarda bu sözlerin kullanılması halinde hapis cezasına kadar varan yaptırımların gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bir diğer önemli nokta ise, sözlerin kime, hangi ortamda ve hangi niyetle söylendiği. Ancak Yargıtay, niyetten çok ifadenin etkisine ve kişilik haklarına zarar verip vermediğine bakıyor.

“İsim vermeden yapılan paylaşımlar da hakaret sayılabilir”

Hakaret suçları artık sadece yüz yüze ortamlarda değil, dijital platformlarda da işlenmiş sayılıyor.

Yargıtay kararlarına göre, bir kişiyi sosyal medya üzerinden aşağılayan, küçük düşüren ya da onurunu zedeleyen her türlü paylaşım, hakaret suçu kapsamında değerlendirilebiliyor. Yani, “tweet attım ama isim vermedim” veya “genel bir eleştiriydi” gibi savunmalar da artık yeterli görülmüyor.

Dijital ve yüz yüze iletişimde sözlere daha fazla dikkat edilmeli

Yargıtay’ın kararı, ifade özgürlüğü ile hakaret arasındaki ince çizgiyi bir kez daha gündeme getirdi. Hukukçular, vatandaşların hem yüz yüze konuşmalarda hem de dijital iletişimde daha dikkatli ve özenli bir dil kullanmaları gerektiğini vurguluyor.