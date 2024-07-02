Yargıtay'dan kritik karar: Yanlış adres vermenin sonucu ağır olabilir

İcra, borçlanma gibi hukuki işlerden haberdar edilmek için teknoloji gelişse bile belge ile tebligat yolu yıllardır kullanılıyor.

20 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay kararı neticesinde mahkeme ve icra gibi konularda alacaklı veya muhataplar adres bildirecek, eğer bu adres doğru çıkmazsa, MERNİS adresine bildirim yapılması yeterli sayılacak. Dava ve icra gibi yasal takiplerdeki tebligatlarda yanlış adres beyan edilmesi durumu ise Tebligat Kanunu'nun 53. Maddesine göre 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanabiliyor. Ayrıca muhtarlara verilen tebligatlar resmi olarak kabul edilmiş sayılıyor.

Son adres esas alınıyor

Hususa ilişkin olarak Avukat Buket Nurşah Tekışık, gerçek ile tüzel kişilere göre usule uygun tebligat halinde ve usulsüz tebligat halinde yapılması gerekenleri anlattı. Tekışık, “Tebligat kanunu öncelikle muhatabın bilinen en son adresine tebligat çıkarılır. Bilinen en son adresin neye göre belirleneceği, tebligat yönetmeliği madde 16'da ‘bilinen en son adresin tespitinde, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır' hükmü gereği takip talebinde bizim bildirdiğimiz adreste, bilinen en son adres olarak esas alınır ve buraya yapılan tebligat geçerli bir tebligattır. Ancak gönderilen ilk tebligat muhatap tarafından veya tebellüğe yetkili kişiler tarafından tebliğden imtina edilirse veya geçici olarak adreste bulunmaz ise tebligat 21/1 prosedürüne uygun olarak yapılır. Geçici olarak adreste bulunmadığı Tebligat yönetmeliği 30/1 gereği araştırma yapılarak muhatabın nereye gittiği dönüp dönmeyeceği tebligata yazılır. Bu araştırma yapılmadan ve bu şerh tebligata düşülmeden yapılan tebligatlar usulsüzdür” dedi.

7 gün içinde icra mahkemesine şikeyet edilebilir

Avukat Tekışık, "Usulsüz tebligat İcra ve İflas Kanunu'na ilişkin ilgili kanunun 16. maddesinin 1. fıkrası gereğince yapılan işlem 7 gün içinde icra mahkemesine şikayet edilmelidir. Bu tebligat bir kamu düzenini ilgilendiren tebligat ise süre sınırı bulunmamaktadır” diye konuştu.