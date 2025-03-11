  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yargıtay'dan sosyal medya için emsal karar! Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası verildi
Takip Et

Yargıtay'dan sosyal medya için emsal karar! Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası verildi

Arkadaşıyla birlikte çekildikleri fotoğrafı habersiz paylaşan kişiye, 'kişisel verileri hukuka aykırı yayma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Karar, Yargıtay tarafından onandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yargıtay'dan sosyal medya için emsal karar! Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası verildi
Takip Et

Bir kişi, arkadaşı ile birlikte çekildikleri fotoğrafı habersiz bir şekilde sosyal medya üzerinden paylaşarak, fotoğrafın üzerine arkadaşını hedef alan küfürlü ifadeler yazdı. Olay, mahkemeye taşındı.

1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

İlk derece mahkemesi sanığın beraatına karar verirken, Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozarak, sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılmasını ve ele geçirilmesini gerekçe olarak gösterdi.

 Yargıtay temyiz başvurusunu reddetti

Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından sanık, fotoğrafın arkadaşının rızasıyla çekildiğini belirterek temyize başvurdu. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek, verilen cezanın onanmasına karar verdi.

Karar, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir emsal teşkil etti.

Trump, Kanada'ya uygulanan vergileri yeniden artırdı!Trump, Kanada'ya uygulanan vergileri yeniden artırdı!Dünya
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranlarıİSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranlarıAktüel
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri ile görüştü
Türk askeri Ukrayna'ya gider mi?
Türk askeri Ukrayna'ya gider mi?
YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı!
YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı!
Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına kapı kapatmayan açıklamaları, Özel’e soruldu: Sessiz kaldı
Yavaş’ın adaylığa kapı kapatmayan açıklamaları, Özel’e soruldu: Sessiz kaldı
Şişli Belediyesi’nden "terör soruşturması" hakkında açıklama
Şişli Belediyesi’nden "terör soruşturması" hakkında açıklama
Bakan Yumaklı: 10 dakika içerisinde orman yangınına müdahale edeceğiz
Bakan Yumaklı: 10 dakika içerisinde orman yangınına müdahale edeceğiz