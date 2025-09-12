  1. Ekonomim
Bursa'da konteynerde yaşayan bir çiftin davasında Yargıtay, konteyneri "aile konutu" olarak kabul etti ancak taşınmaz üzerine konulan banka ipoteğinin kaldırılmasına gerek olmadığına hükmetti. Kararda, konteynerin taşınır mal sayıldığı vurgulandı.

Yargıtay’dan tarihi karar: Konteyner ‘aile konutu’ sayıldı!
Yargıtay, Bursa’da bir taşınmaz üzerinde yer alan konteyneri, ‘aile konutu’ kabul etti.

Banka ipoteğin kaldırılmasını talep etti

Davacı kadın, eşi adına kayıtlı olan ve üzerinde iki adet konteyner bulunan taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığını belirterek, davalı banka lehine konulan ipoteğin kaldırılmasını talep etti. Dosya Yargıtay’a taşındı.

"Dava tamamen reddedilmeli"

Yargıtay, konteynerlerin taşınır mal olduğunu, aile konutu olarak kullanılsa dahi taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına gerekçe oluşturamayacağını belirterek davanın tamamen reddedilmesi gerektiğine hükmetti. 

Türk Medeni Kanunu’na göre, evli çiftlerin birlikte yaşadığı konut, aile konutu olarak kabul ediliyor ve bu konut, özel bir hukuki koruma altında bulunuyor.

