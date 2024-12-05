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Yargıtay’dan Turkcell ile ilgili kritik karar: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor

Yargıtay, Turkcell’in abonelerden kredi kartıyla yapılan fatura ödemelerinde 'hizmet bedeli' adı altında aldığı ücretlerin hukuksuz olduğuna karar verdi. Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren bu karar, fahiş ücret uygulamasına son verdi.

Haber Merkezi
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Yargıtay’dan Turkcell ile ilgili kritik karar: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor
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CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; Yargıtay’ın haberleşme ücreti ödemelerinde tüketici lehine karar aldığını açıkladı.

Sarıbal, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yıllardır tüketicilerin mağduriyetine neden olan bir uygulama yargı kararıyla sona erdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Turkcell GSM operatörünün abonelerden, kredi kartıyla yapılan fatura ödemeleri sırasında 'hizmet bedeli' adı altında aldığı ücretlerin hukuksuz olduğuna hükmetti. Bu karar, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karardır. Dava açıldığı dönemde her aboneden 1,5 TL olarak alınan bu ücret, bugün 5 TL’ye ulaşmıştır. Elimizdeki veriler, bu uygulama nedeniyle operatör firmasının aylık 200 milyon TL’ye varan bir gelir elde ettiğini göstermektedir. Yargıtay, bu tür hizmet bedellerinin tahsil edilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. Turkcell, bu karara rağmen milyonlarca abonesinden bu bedeli almaya devam edemez.

"Kesilen ücretlerin iadesi gerekli"

Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca tüketici, yıllardır adeta bir soygun düzenine maruz kalmıştır. Bugün Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin bu hukuksuz uygulamaya dur diyen kararı, halkın alın terine yapılan bu organize saldırıya karşı kazanılmış bir zaferdir. Halkın ekonomik olarak boğulduğu, ay sonunu zor getirdiği bu dönemde, GSM operatörlerinin fahiş kazançları, büyük şirketlerin hukuksuz uygulamaları kabul edilemez. Bu uygulama nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın kesilen ücretlerinin iade edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, ilgili şirketlerin hesap vermesi ve haksız kazancın mutlaka geri alınması gerektiğini savunuyoruz. Tüketicilerin sesini duyuran Tüketicileri Koruma Derneği’ne ve bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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