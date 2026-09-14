Yargıtay'dan Yeni Parti'ye isim değişikliği tebligatı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı başvuru sonucunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, isim benzerliği gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliğine gitmesi yönünde tebligat gönderdi.
Yeni Parti, henüz ilk kurultayını gerçekleştirmeden isim değişikliği ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay'a yaptığı başvurunun ardından Yeni Parti yönetimi bilgilendirdi.
Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya paylaşımında Yargıtay'ın Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması konusunda tebligatta bulunulduğunu söyledi. Saymaz, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Yeni Parti’ye 'Adınızı değiştirin' diye tebligat gönderdi. Süreç Yenilik Partisi’nin şikayetine dayanıyor. Tebligatta, 2024 yılında Yeni adıyla parti kurulmak istendiği, yine Yenilik’in başvurusu üzerine ret yanıtı verildiği hatırlatılıyor" ifadelerini kullandı.