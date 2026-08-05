Yargıtay'dan yıllardır süren "Palu ailesi" davasında nihai karar

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Yargıtay, kamuoyunda "Palu ailesi" davası olarak bilinen dosyaya ilişkin kararını verdi. Kocaeli'nde yıllar önce kaybolan Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Tuncer Ustael'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanırken, diğer 5 sanık hakkında verilen beraat hükümleri de hukuka uygun bulundu.

Taraf avukatları, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesince 6 sanık hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarına ilişkin istinaf talebinde bulundu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, başvuruların reddine karar vererek, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Müebbet onandı, beraatlar yerinde bulundu

İstinaf kararının ardından taraf avukatları, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. İncelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael hakkında "olası kastla çocuğu öldürme" suçundan hüküm kurulan müebbet hapis cezasını ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen beraat kararını onadı.

Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar veren yüksek mahkeme, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan verilen beraat kararını da hukuka uygun buldu.

Ne olmuştu?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, çalışma başlatan polis ekipleri bulguya ulaşamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazılarda da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin başlayan yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Hava, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu'ya da olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Sanıklar hakkında verilen kararın Yargıtayca bozulmasının ardından 6 sanığın 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı davanın 3 Ekim 2023'teki duruşmasında, tutuklu sanık Tuncer Ustael "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu'yu "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Fatih Palu'ya ise suçun işlendiği tarihte yaşı 18'den küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.