Yargıtay'dan yıllık izinlerle ilgili kritik karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışanların yıllık ücretli izin haklarına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararda, yıllık izin süresine denk gelen hafta tatili günlerinin, izin süresinden düşülmeyeceği hükme bağlandı.

Söz konusu karar, Adalet Bakanlığı’nın “kanun yararına temyiz” başvurusu üzerine gündeme geldi. İncelemede, bir işçinin toplam 28 gün yıllık izin hakkı bulunduğu ve işveren kayıtlarında bu iznin iki ayrı dönemde kullandırıldığı tespit edildi.

Hafta tatili yıllık izinden sayılmayacak

Dosyada yapılan değerlendirmede, izin kullanılan tarihler arasında 4 hafta tatili gününün de yer aldığı belirlendi. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil edilemeyeceği için, Yargıtay işçinin fiilen 24 gün izin kullandığı sonucuna vardı. Bu nedenle işçinin 4 günlük kullanılmamış yıllık izin hakkı bulunduğu kabul edildi.

Kararda, işyerinde haftada 6 gün çalışma sistemi uygulandığı ve her hafta için 1 gün hafta tatili hakkı doğduğu da vurgulandı. Bu durumun, yıllık izin hesabında doğrudan etkili olduğu belirtildi.

Yargıtay, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerektiğini de hatırlattı.

Yargı içtihadı netleşti

Kararda ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56. maddesine atıf yapıldı. İlgili düzenlemeye göre, yıllık izin süresine denk gelen ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri izin süresinden sayılmıyor.

Bu kararla birlikte, yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatillerinin izin süresinden düşülemeyeceği bir kez daha yargı içtihadıyla netleşmiş oldu.