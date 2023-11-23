Yargıtay'ın Atalay'a 'ret' kararına iki üyeden şerh: Yeniden yargılanmalıydı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin, TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki AYM kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında yapılan itirazla ilgili verdiği kararın gerekçesi belli oldu. Daire kararında itiraza konu bir mahkeme kararı bulunmaması nedeniyle 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmedildiği belirtildi.

T24'ün aktardığına göre dairenin iki üyesi ise bu karara “Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilk derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekirdi” diyerek muhalefet şerhi düştü.

"Karara muhalifiz"

Muhalefet şerhlerinde, Anayasa ve yasalara atıfta bulunan 2 üye, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararı istinaf mahkemesince onandıktan sonra temyiz edilmiş, sanık temyiz aşamasında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, bu aşamada mahkumiyet hükmü Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanmıştır. Hükmün onanmasından sonra Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyu sonuçlandırarak, başvurucunun seçilme ve siyaset yapma, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğini kabul etmiş, ihlalin ortadan kaldırılması, yeniden yargılama yapılması, infazın durdurulması, tahliyenin sağlanması, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiştir.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi karan doğrultusunda ihlali ortadan kaldırmak üzere, yargılamanın yenilenmesine karar vermesi gerekirken, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiş ve denetim muhakemesi yapmakla görevli Yüksek Dairece itiraza konu karar verilmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilk derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekirdi. Yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle itirazın kabulü ile Yargıtay 3. Ceza Dairesinin itiraza konu kararının kaldırılması gerekir. Sayın çoğunluğun karar vermeye yer olmadığı yönündeki kararına muhalifiz."

Ne olmuştu?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay dosyasında AYM’nin ihlal kararına uyulmamasına karar vermiş ve AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Atalay’ın avukatları bir üst mahkeme sıfatıyla Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren 4. Ceza Dairesi “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetmişti.