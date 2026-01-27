Yargıtay’ın bozduğu davalara öncelik verilecek

BESTİ KARALAR

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle, Yargıtay’ın bozma kararı verdiği davaların, mahkemelerce öncelikle görülerek karara bağlanması sağlanacak. Böylelikle yargılama sürelerinin uzamasının önüne geçilecek ve makul sürede yargılanma hakkı korunacak.

Bozma kararı veremeyeceği hüküm altına alınacak

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 20’nci maddesinde yapılacak değişiklik ile görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilen dosyanın görevli ve yetkili mahkemeye resen gönderilmesi sağlanacak. Bu çerçevede; Yargıtay’ın ilk derece mahkemelerinin yalnızca “görevsiz” veya “yetkisiz” olduğu gerekçesiyle bozma kararı veremeyeceği hüküm altına alınacak. İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemleri düzenleyen Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 397’nci maddesinde değişikliğe gidiliyor. Yapılacak düzenleme ile yetkisizlik veya görevsizlik kararı veren mahkemece verilmiş olan ihtiyati tedbir kararının etkisinin yetkili ve görevli mahkemece bu konuda yeni bir karar verilinceye kadar devam edeceği düzenleniyor.

“HMK 107. madde uygulamadan kaldırılacak”

12,Yargı Paketi’yle gidilecek bir başka düzenlemede, uygulamada birçok soruna neden olan Hukuk Muhakemeleri Kanununun, “belirsiz alacak davasını” düzenleyen 107’nci maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörülüyor. HMK’nın, ‘kısmi davalara ilişkin’ 109’uncu maddesinde de değişikliğe gidiliyor. Bu çerçevede alacağın bir kısmının dava edilmesi halinde alacağın artırılan kısmı bakımından da dava tarihinden itibaren zamanaşımının kesilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Böylelikle, alacağının bir kısmını mahkemeler önünde talep eden kişilerin uzun yargılama süreci sonunda ortaya çıkabilecek alacağın zamanaşımına uğrama ihtimali ortadan kaldırılacak.