Yargıtay'ın verdiği süre doluyor: YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürüyor

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Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay’a yaptığı başvuru ile tartışma başladı. YENİ Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi.

"Bu aşamada YENİ Parti isim değiştirmeyecek"

İtirazları dikkate alan Yargıtay, YENİ Parti'ye tebligat gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Ancak edinilen bilgiye göre; YENİ Parti en azından bu aşamada isim değiştirmeyecek.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre YENİ Parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir.

Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme de Yeni Parti'den savunma isteyecek.

YENİ Parti'ye ihtar gündeme gelebilir

Savunmadan sonra da Anayasa Mahkemesi isim benzerliği olduğuna kanaat getirirse YENİ Parti'ye ihtar gönderecek. Bu durumda YENİ Parti, "yeni" ifadesini koruyarak bir isim bulacak.

"Yeni" kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilebileceği belirtiliyor.

Olağanüstü kurultay ile isim değişikliği yapılabilir

Yüksek Mahkeme isim değişikliğini YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da yapılaması planlanan kurultayından önce isterse kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir.

Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse, bir olağanüstü kurultay ile isim değişikliği yapılacak.