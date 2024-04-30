Yarın (1 Mayıs) bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs 2024 çarşamba bankalar açık mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle çarşamba günü birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Vatandaşlar yarın (1 Mayıs) bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yarın (1 Mayıs) bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs 2024 çarşamba bankalar açık mı? İşte detaylar…
1 Mayıs’ta bankalar çalışıyor mu?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.
2024 resmi tatiller
1 Ocak pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim salı: Cumhuriyet Bayramı